Gesicht unter der Dusche waschen?

Im Gegensatz zu den Haaren und der Haut am Körper, die für Pflegeprodukte und warmes Wasser in der Regel äusserst dankbar sind, ist das Gesicht beim Duschen enormen Strapazen ausgesetzt. Die Haut im Gesicht ist nämlich ein kleines Sensibelchen und um einiges dünner und empfindlicher als die am Rest des Körpers. Aus diesem Grund verabscheut sie heisses Wasser. Das für uns so angenehme Duschwasser löst den natürlichen Fettfilm der Haut auf, trocknet sie aus und macht sie wehrlos und angreifbarer. Läuft dann noch Shampoo aus den Haaren aufs ausgelieferte Antlitz, ist die Belastung umso höher. Was die Haut im Gesicht aufgrund ihrer Qualität braucht, ist lauwarmes oder noch besser: kaltes Wasser.