Heisst in anderen Worten: Jedem und jeder so wie es ihm oder ihr am wohlsten ist. Darum muss es noch einmal – und unermüdlich immer und immer wieder – gesagt werden (vgl. der Mere-Exposure-Effekt – je öfter man etwas hört/sieht, desto sympathischer wird es einem). Also: Alle so, wie sie mögen. Und für die, die es rasiert mögen, folgen nun noch ein paar wichtige Infos: