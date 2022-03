Ja wirklich, dünne Augenbrauen feiern ihr Comeback

Kaum ein Schönheitstrend löst so viel «Panik» aus wie Skinny Brows. Die meisten Millennials werden immer noch von der Erinnerung an übermässiges Zupfen heimgesucht. Die dünnen Augenbrauen der It-Girls der Jahrhundertwende wie Paris Hilton, Drew Barrymore und Angelina Jolie führten bei vielen von uns zu einer Hassliebe mit der Pinzette. In dem Moment, in dem Cara Delevingne 2011 ihr Laufstegdebüt gab, begann eine regelrechte Renaissance der buschigen Brauen. Jetzt präsentieren sich viele Promis wieder mit dem Weniger-ist-mehr-Look. #thineyebrows haben Millionen Aufrufe auf TikTok. Es ist also offiziell: Dünne Brauen feiern ihr Comeback.