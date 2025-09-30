Kann ölige Haut eigentlich trocken sein?

Was also tun? Nun, erstmal gilt es herauszufinden, ob man selbst von dehydrierter Haut betroffen ist. Denn die ist kein Hauttyp, sondern ein Zustand und kann somit bei trockener, fettiger und Mischhaut gleichermassen auftreten. Deutliche Anzeichen für Dehydrierung sind ein fahler Teint, Empfindlichkeit, dunkle Augenringe und Fältchen. Wer neben öligen auch schuppige Stellen im Gesicht entdeckt und nach dem Reinigen häufig ein Spanngefühl hat, sollte hellhörig werden. Das deutet darauf ein, dass man eigentlich trockene Haut hat. Und: Während fettige Haut dauerhaft glänzt, schiesst die Fettproduktion bei trockenen Hauttypen besonders nach einer ausgiebigen Reinigung oder einem Peeling in die Höhe. Klingt nach euch? Dann solltet ihr dringend die Pflege umstellen.