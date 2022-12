Das Hormon Östrogen – ein Motor fürs Zellwachstum – leistet seinen Beitrag zum Aufbau der Haut, beispielsweise bei der Bildung straffender Kollagenfasern oder der hauseigenen Feuchtigkeitsversorgung. Säuft uns der Östrogenspiegel während der Menopause ab, leidet die Haut: Sie wird dünner, verliert an Elastizität und Feuchtigkeit, die ersten altersbedingten Pigmentflecken tauchen auf. Was zur Hölle können wir aber tun, um den Auswirkungen der Wechseljahre einen Dolch in den alternden Rücken zu jagen? Den Fokus auf Hydration und Aufnahme von Lipiden in der Beauty-Routine legen. Sich zudem entzündungshemmend ernähren, Sport treiben, Stress vermeiden, der Haut viel Feuchtigkeit zuführen und heisse Duschen einfach mal lassen. Im Prinzip muss alles, was den Körper oder die Haut weiter austrocknet, vom Selfcare-Plan. Aber jetzt mal von vorne.