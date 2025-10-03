Helfen Hausmittel bei Altersflecken?

Das hilft!

Wir können uns den Gang zum Küchenschrank also sparen. Aber was hilft denn nun wirklich? «Das hängt abermals von der Pigmentart ab. Zunächst muss man immer ausschliessen, dass es sich nicht um eine bösartige oder potenziell bösartige Hautveränderung handelt. Das geht in einer Klinik mit Lupenlampen oder einer Probebiopsie. Bösartige oder potenziell bösartige Läsionen werden in der Regel operativ entfernt. Sind sie gutartig, helfen Laser, Peelings, Kryotherapie oder auch verschreibungspflichtige Cremes.»