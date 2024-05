Bereit für ärmellose Tops

Mit diesen 5 Tipps pflegt ihr eure Achseln richtig

Bei unserer Pflegeroutine geraten unsere Achseln schnell mal in Vergessenheit. Dabei ist unsere Haut an dieser Stelle besonders empfindlich und benötigt eigentlich extra viel Aufmerksamkeit. Wie ihr eure Achseln richtig pflegt und auf den Sommer vorbereitet, lest ihr hier.