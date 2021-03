Massnahme Nr. 2: Olivenöl to the Rescue

Öl in die Haare schmieren? Klingt nach einer fettigen Angelegenheit, ist aber eine der reichhaltigsten, feuchtigkeitsspendenden Masken, die man seinen Haaren gönnen kann und enthält dabei keinerlei fragwürdige Chemikalien.

Ein wenig hochwertiges, Extra Natives Olivenöl in die handtuchtrockenen Haare massieren (bei lockigen Haaren wegen der rauen Struktur ruhig ein paar Tropfen mehr verwenden) und am besten über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag gründlich ausspülen (Tipp: Erst mit Conditioner, danach mit Shampoo waschen) und von trockenen, spröden Strähnen ist keine Spur mehr.