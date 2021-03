Schnell fettendes Haar? Das hilft wirklich

Kaum sind die Haare gewaschen, kleben sie schon wieder strähnig am Kopf? Die gute Nachricht ist, dass die Kopfhaut genau genommen sehr gesund ist und nur das produziert, was das Haar braucht: Fett. Die schlechte Nachricht? Auch wenn nichts über eine frisch geföhnte Mähne geht, sollte man die Haare nicht zu oft waschen. Das schadet der natürlichen Fettschicht der Kopfhaut und regt die Talgproduktion weiter an. Diese Pflegetipps schaffen Abhilfe.