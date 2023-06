In den Swinging Sixties war sie eine absolute Mode-Ikone. Und auch heute mit über 70 Jahren sieht Lesley Lawson alias Twiggy (73) immer noch blendend aus. Im Interview mit dem britischen Online-Portal «Daily Mail» hat sie nun mehr über ihr Schönheitsgeheimnis und ihre Gedanken zum Thema Altern in Würde verraten. So habe sie sich zum Beispiel nie unters Messer gelegt und auch kleine Schönheitskorrekturen mithilfe von Botox und anderen Mitteln ziehe sie nicht in Erwägung. «Ich bin irgendwie stolz auf meine Falten», so das ehemalige Supermodel.