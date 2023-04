Betritt die 1,84 Meter grosse Schweizerin den Raum, fällt sie auf. Ob das an ihrer Körpergrösse liegt oder an der tiefschwarzen Sonnenbrille, die das Gesicht ziert, während es draussen in Strömen regnet? Vermutlich eine Kombination aus beidem. Steht die 40-Jährige so vor einem mit ihrer schwarzen Lockenpracht und einer Luxus-Designer-Tasche in der Armbeuge, hat sie die Attitüde eines Hollywoodstars. Kratzt man leicht an der Oberfläche der Frau, die mit einem IQ von 140 an die Grenze zur Hochbegabung stösst, wird schnell klar: Nazan Schnapp ist nicht von dieser Welt. «Meine Mutter bezeichnet mich als Alien-Tochter», sagt das helvetische Hautpflege-Phänomen, während sie entspannt einen Café Creme in der goldgeprägten Lobby des Park Hyatts in Zürich bestellt. «Auf meine Alien-Kolleginnen und -Kollegen, die mich von diesem Planeten namens Erde abholen, warte ich aber noch.»