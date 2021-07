So behält man bei Hitze einen kühlen Kopf

Haferflocken-Maske: Auch Haferflocken sind extrem wirksam in der Pflege irritierter Haut, vor allem in Kombination mit Honig oder Joghurt. Ausserdem haben sie antibiotische Eigenschaften und können sogar bei Akne oder Pickeln helfen. Für eine Haferflocken-Maske 100 g Haferflocken in 150 ml heissem Wasser köcheln lassen, bis sie weich werden. Dann zwei Esslöffel Joghurt und einen Esslöffel Honig untermischen. Die Maske auf Gesicht und Dekolleté oder einzelne Stellen auftragen, etwa 20 Minuten einwirken lassen und abwaschen.