Daran erkennt ihr, ob ihr einen Sonnenstich habt

Das Wasser glitzert, der Bikini sitzt und am Himmel ist keine einzige Wolke zu sehen. Sorgen? Probleme? Können uns an einem perfekten Tag am See nichts anhaben. Während wir bei 30 Grad zwischen Wasser und Badetuch hin und her hüpfen, müssen wir uns einzig darum kümmern, nicht allzu viele Eiskaffees zu schlürfen. Beschwingt von der frischen Seeluft und einer grosszügigen Portion Vitamin D, lassen wir den Tag so dahinplätschern. Bis wir abends braungebrannt und ausgelaugt nach Hause kommen. Der Kopf ist schwer, die Gliedmassen sind träge und wir fühlen uns total erschöpft! Ja, das kühle Wasser hat uns mal wieder vergessen lassen, wie viel Kraft der kleine lodernde Feuerball da oben hat – und dass dessen Strahlen nicht ganz ungefährlich sind. Aber wie ist das jetzt genau? Sind wir wirklich bloss erschöpft, oder haben wir bereits einen Sonnenstich? Dr. med. Johannes Gutwald, Facharzt für Dermatologie und Venerologie im Arzthaus Zürich City, hilft uns auf die Sprünge.