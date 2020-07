Das grosse Fitness-Lexikon

Burpee

Noch mal zur Repetition: Liegestütz, Kniebeuge, Strecksprung. Und zwar in genau dieser Reihenfolge, dann wieder von vorne. Und nicht vergessen: Von der Liegestütz wird in die Kniebeuge gesprungen, nicht gekraxelt. Burpees sind nämlich anspruchsvolle Ganzkörperübungen. Tipp: Motiviert euch zu zweit gegenseitig, das stärkt die Freude und reizt den Wettbewerbsgeist an.