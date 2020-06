So sieht Charlène von Monaco nicht mehr aus

Während der weltweiten Covid-19-Pandemie startete die Fürstin über besagte Stiftung ausserdem die #StrongTogehter-Initiative, in der sie sportliche Stars und Sternchen dazu aufrief, um Spenden zu wetteifern. Spenden, die in Charlènes Heimat Südafrika diejenigen unterstützen sollen, die durch die Pandemie in Existenznot geraten sind.