Wenn Schweiss nicht richtig abfliessen kann, verstopft er die Schweissdrüsen. So entstehen lästige, kleine Pickel - auch Hitzeausschlag genannt. Besonders oft treten diese im Sommer auf. Im Gegensatz zur Sonnenallergie können sie sich aber auch in warmen Innenräumen entwickeln, beispielsweise beim Sport. Die Hitzepickel verschwinden zwar in der Regel schon nach ein paar Tagen wieder von alleine, sind dennoch lästig und jucken oft stark. Wie vermeidet man Hitzepickel und wie kann man sie behandeln?