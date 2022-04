So wirken Lippen voller und das Lächeln strahlender

Eine Grundlage schaffen

First things first! Auch in Sachen volle Lippen ist die Basis eine ausgewogene Pflege, die beim Wasser anfängt. Zu wenig Flüssigkeit und Vitaminmangel machen sich stärker auf dem Mund bemerkbar, als wir vielleicht denken. Also: Mindestens zwei Liter Wasser pro Tag trinken und besonders auf die Zufuhr von Vitamin B2, Zink und Eisen achten. Natürliche Wachse und Öle wie Rizinusöl, Bienenwachs oder Sheabutter bieten Schutz und Pflege in einem. Wichtig: Viele Lippenpflegeprodukte enthalten hohe Anteile an Mineralöle - diese gilt es zu vermeiden.