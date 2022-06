Der Sommer hat dieses Jahr ja ganz schön auf sich warten lassen. Deshalb ist die Freude umso grösser, dass es nun endlich soweit ist, und wir in jeder freien Minute in die Badi flitzen können, um ordentlich Sonne zu tanken. Und wenn wir da so auf dem Handtuch liegen, frisch mit der Lieblings-Sonnencreme eingecremt, fühlen wir uns, als hätten wir alles richtig gemacht. Stimmt aber nicht. Etwas ganz wichtiges geht nämlich viel zu oft vergessen: der Sonnenschutz für die Haare. Gerade im Sommer müssen wir uns extra gut um unsere Locken kümmern, von denen wir ja rund um die Uhr erwarten, dass sie unser Gesicht perfekt umrahmen und dabei am liebsten auch noch hübsch glänzen.