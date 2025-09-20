Warum dürfen wir diese Beauty-Wirkstoffe nicht mixen?

Vitamin C + AHA/BHA

Kurze Glossar-Runde: AHA steht für Alpha-Hydroxy-Acid, BHA für Beta-Hydroxy-Acid. Das «Acid» in beiden Abkürzungen ist englisch für «Säure». Und Vitamin C? Besteht zu einem grossen Teil aus Ascorbinsäure. Wir merken: Säure, wohin das Auge blickt. Das klingt schon nicht besonders ungefährlich – und ist auch in der Praxis ein wahrer Garant für Hautirritationen. Hinzu kommt, dass Vitamin C ein ziemlich unstabiler Zeitgenosse ist. Kommt es mit anderen Säuren in Kontakt, gerät seine pH-Balance aus dem Gleichgewicht und es verliert seinen positiven Effekt. Wer also Glück hat, und ohne Irritation davon kommt, der schmeisst zumindest Geld zum Fenster raus.