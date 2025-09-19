Warum ist Chloropyll super für die Haut?

Chlorophyll … Photosynthese? Na, wie gut habt ihr im Biounterricht aufgepasst? Wisst ihr noch, wie die beiden Begriffe zusammenhängen? Okay, wir mussten auch kurz spicken: Chlorophyll ist der grüne Farbstoff der Pflanzen, der dafür zuständig ist, dass das Sonnenlicht in chemische Energie umgewandelt wird. Ein ziemlich mächtiger Stoff also – kein Wunder, dass Stars wie Jennifer Aniston oder Kourtney Kardashian in Sachen Beauty darauf schwören.
Innere und äussere Anwendung
Mehrere Studien besagen, dass die äusserliche Anwendung von Chlorophyll sehr effektiv ist. Der grüne Powerstoff beschleunigt die Wundheilung der Haut und minimiert Pickel und grosse Poren. Der US-Dermatologe Nicholas Perricone erklärt:
«Chlorophyll ist ein starkes Antioxidans, das sowohl entzündungshemmende, als auch antibakterielle Eigenschaften besitzt. Es bietet hervorragende gesundheitliche Vorteile.»
Es gibt fertiges Chlorophyll-Wasser (Kourtney’s Favorit), Kapseln oder konzentriertes «liquid Chlorophyll», das man tropfenweise in ein Glas Wasser geben kann. Auf alle drei Arten entfaltet das grüne Multitalent seine Wirkung im Körper: Es schützt, vitalisiert, nährt und heilt. In Spinat, grünen Bohnen, Brokkoli, Algen oder Matcha Tee ist Chlorophyll auf natürliche Weise enthalten. Je mehr grüne Lebensmittel ihr esst, umso besser kann euer Körper von innen heilen und Entzündungen bekämpfen – folglich verbessert sich das Hautbild und Falten lassen länger auf sich warten.
Mit Chlorophyll zum Glow
Gesund und grün essen? Check! Chlorophyll-Wasser trinken? Check! Fehlen nur noch Pflegeprodukte mit dem grünen Wunder. Neben unzähligen Vitaminen enthält es nämlich Magnesium, das die Haut mit Sauerstoff anreichert und so für einen natürlichen Glow sorgt. Ausserdem fördert Chlorophyll die Produktion von Blutzellen, was die Haut ins Gleichgewicht bringt. Dank der entzündungshemmenden Wirkung tötet es Keime ab, wodurch Infektionen schneller heilen oder gar nicht erst entstehen können.