Warum ist Chloropyll super für die Haut?

«Chlorophyll ist ein starkes Antioxidans, das sowohl entzündungshemmende, als auch antibakterielle Eigenschaften besitzt. Es bietet hervorragende gesundheitliche Vorteile.»

Es gibt fertiges Chlorophyll-Wasser (Kourtney’s Favorit), Kapseln oder konzentriertes «liquid Chlorophyll», das man tropfenweise in ein Glas Wasser geben kann. Auf alle drei Arten entfaltet das grüne Multitalent seine Wirkung im Körper: Es schützt, vitalisiert, nährt und heilt. In Spinat, grünen Bohnen, Brokkoli, Algen oder Matcha Tee ist Chlorophyll auf natürliche Weise enthalten. Je mehr grüne Lebensmittel ihr esst, umso besser kann euer Körper von innen heilen und Entzündungen bekämpfen – folglich verbessert sich das Hautbild und Falten lassen länger auf sich warten.