Besonders wirksam sind Lippenöle über Nacht

Dann solltet ihr vielleicht mal sogenannte Lippenöle ausprobieren. Mit der Hilfe von Avocado-, Jojoba- oder Macadamiaöl reparieren sie die Haut, spenden ihr Feuchtigkeit und schenken den Lippen einen schönen Glanz. Einige davon enthalten sogar Antioxidantien oder Vitamine, was sie besonders reichhaltig macht. Am besten wendet ihr Lippenöle über Nacht an. Dann können sie ihre Wirkung voll entfalten und die trockenen Stellen optimal nähren. Wer Lippenöle gerne tagsüber tragen und gleichzeitig nicht auf Farbe verzichten möchte, kann auch zu getönten Produkten greifen. Als Hybrid aus Pflege und Make-up sind sie deutlich pflegender und weniger klebrig als Gloss und sorgen dennoch für einen frischen Farbtupfer – und einen schönen Kussmund.