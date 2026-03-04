Was kann Aprikosenkernöl?

Wie verwendet man Aprikosenkernöl?

Wie bereits erwähnt, setzen viele Beautybrands auf Aprikosenkernöl als Inhaltsstoff. Ihr könnt das goldene Elixir aber auch pur verwenden oder mit eurer Tages- oder Nachtpflege mischen.

Eure Spitzen sind trocken? Dann einfach etwas Öl in die untere Haarpartie einmassieren, einwirken lassen und nicht ausspülen. Als Haarmaske gebt ihr ein paar Tropfen in das gewaschene, leicht trockene Haar, massiert es kurz ein und lässt es während circa 30 Minuten einwirken. Danach spült ihr das Öl aus und wascht eure Haare mit einem milden Shampoo.

Last but not least kann Aprikosenkernöl auch in der Küche zum Einsatz kommen. Besonders für Salate oder Desserts eignet es sich super. Da durch die Hitze wertvolle Inhaltsstoffe kaputt gehen können, solltet ihr das Öl allerdings immer im kaltgepresstem Zustand verwenden.