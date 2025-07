3. Gesichtsmaske mit Kurkuma

Schon mal als Spoiler vorweg: In der ayurvedischen Medizin wird seit Jahrhuuunderten auf die Superpower des gelben Gewürzes gesetzt.

Sein orange-gelber Farbstoff Curcumin wirkt anti-entzündlich (also gut gegen Pickel), die rein pflanzlichen Antioxidantien sollen der Hautalterung entgegenwirken und Kurkumapuder selbst ist beliebte Hauptzutat in Peelings und Masken – so zum Beispiel bei Kora Organics, der Kosmetiklinie von Model Miranda Kerr. Ihr wollte ebenso glowy Skin wie die 36-Jährige? Dann mixt: