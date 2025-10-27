Welche Vitamine helfen der Haut?

Vitamin C

Vitamin C ist eines der wichtigsten Vitamine für den Mensch und die Haut. Der Körper kann es allerdings nicht selber bilden, somit muss es über die Ernährung oder Kosmetikprodukte aufgenommen werden. Es ist wichtig für Kollagenproduktion, Zellerneuerung und Eiweissbildung in der Haut. Es sorgt dafür, dass die Haut straff bleibt und gesund und strahlend wirkt. Zudem kann es mit Pigmentflecken oder Narben helfen.

Gemüse und Obst sind die wichtigsten Vitamin-C-Lieferanten. Besonders hohe Mengen sind in Paprika, Johannisbeeren, Sanddorn, Zitrusfrüchten oder Petersilie enthalten. In der Kosmetik ist Vitamin C häufig in Seren zu finden.