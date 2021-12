Wie lange brauchen Beauty-Produkte, um zu wirken?

Beim Blick in den Spiegel suchen mit fortschreitendem Alter viele nach Baustellen. Überall sehen sie Makel und Verschleiss und versuchen, den Verfall ihres Körpers zu bremsen. Schon die alten Ägypter*innen mischten sich Masken aus Milch, Öl, Wachs und Kräutern. Wer es schaffte, die Paste sechs Tage auf dem Gesicht zu behalten, sollte von Falten befreit sein. So viel Zeit ist heute nicht mehr. Aber wieviel Zeit müssen wir den Produkten trotzdem geben, bis sie halten, was sie versprechen? Und wer verspricht hier überhaupt was? Kim Petri von der Zürcher Schminkbar weiss, wie geduldig man jeweils sein muss. Und was können Toner, Seren, Cleanser und worauf muss man bei ihnen achten?