Doch nicht verzagen, TikTok fragen. In den vergangenen Jahren hat sich das soziale Netzwerk zum Geburtsort neuer (Beauty-)Trends und -Hacks entwickelt. Wer ein Schönheitsanliegen hat, wird auf dem Videoportal fündig. So auch alle, die sich zumindest optisch mehr Wimpern wünschen. Denn der No-Make-up-Eyeliner, der gerade viral geht, schafft in dieser Hinsicht Abhilfe. Plus: Er ist nicht nur kinderleicht, sondern auch ideal, wenn wir uns einen natürlichen Clean-Girl-Look à la Hailey Bieber wünschen.