Des Rätsels Lösung

Lange und volle Wimpern sind die Basis eines natürlichen Make-ups. Wer nicht von Natur aus damit gesegnet ist, greift deshalb in die Trickkiste. So auch Kate. Laut mehreren Nachrichtendiensten zufolge soll die Tusche ihres Vertrauens die «Hypnôse»-Volumen-Mascara von Lancôme sein. Das Produkt hat es nicht nur der Herzogin, sondern auch Schauspielerin Penélope Cruz und Über-Fluencerin Chiara Ferragni angetan. Darum verwundert es nicht, dass das Kosmetikprodukt zu einer der meistverkauften Mascaras weltweit zählt. Was das adlige Schminkutensil so besonders macht? Von ganz natürlich bis zu hypnotisierend – je mehr Schichten wir davon auftragen, desto intensiver und definierter werden unsere Wimpern. Solche, mit denen wir ganz in Kate-Manier unser Volk … äh, Gegenüber betören.