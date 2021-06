Der Zero-Waste-Trend ist über Frankreich und die Westschweiz zu uns gekommen. 2016 eröffnete der erste Chez Mamie in Sion. Der Name ist Programm: In den Geschäften wird eingekauft wie zu mamies, sprich Grossmutters Zeiten. Die Ware wird lose oder in Pfandglas angeboten, es gibt keine Plastiktüten, die Kundinnen und Kunden bringen eigene Behälter mit. Chez Mamie wurde von Oliver Richard gegründet, einem Franzosen, der im Wallis lebt. 12 Läden gibt es zurzeit in der Schweiz, sie werden im Franchising-System betrieben aber jeder Shop funktioniert unabhängig und ist meist auch individuell eingerichtet. Das Sortiment besteht aus biologischer Ware und wird je nach Ort mit regionalen Produkten ergänzt.