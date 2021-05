Kann man Zitronen wirklich als Deo benutzen?

Alternativ zur puren Frucht haben wir noch ein ganzes Rezept gefunden … Man soll Wasser kochen, mit Zitronen- oder Limettenschale pürieren, ätherisches Öl und 1 TL Natron hinzufügen. Wir trauen uns kaum zu fragen, aber: Taugt das was?

Wieso sollte man das machen? Ätherische Öle reizen, können gar Allergien auslösen, besonders auf empfindlicher Haut. Es gibt in Supermärkten, Kaufhäusern und Apotheken tolle, fertige Produkte zu kaufen. Man sollte ehrlich gesagt lieber darauf achten, was man in seinen 8 Meter langen Darm gibt, also was man isst, anstatt sich auszudenken, was man seiner armen Haut so antun kann.