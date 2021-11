3 Gründe, warum «House of Gucci» so Spass macht

«Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Luxusmarke nur davon profitieren kann, dass Hollywood die Geschichte der glamourösen Patrizia Reggiani erzählt», so der Guardian. Um 257 Prozent stieg die Zahl der Anfragen nach Gucci-Taschen bei Suchmaschinen innerhalb einer Woche. Für das italienische Luxushaus scheint sich derzeit alles zu lohnen. Dabei geht es in Ridley Scotts Film um die dunkle Seite des Glitzers, um Lügen, Intrigen und einen Auftragsmord. «House of Gucci» erzählt die Geschichte der exzentrischen Familie um den Firmenchef Maurizio Gucci (zum verwechseln ähnlich gespielt von Adam Driver), der von seiner Gattin Patrizia Reggiani, gespielt von Lady Gaga, 1995 ermordet wird. Drumherum tanzen Superstars wie Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto und Jeremy Irons und frönen dem italienischen Akzent in all ihren Abstufungen. Ausstaffiert mit guten Looks und jeder Menge Zigarettenrauch. Was es sonst noch zu sehen gibt? Ecco!