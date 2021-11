Dianas Lieblingstasche? Können wir jetzt kaufen!

Liebende Mutter und royale Rebellin. Denken wir an Lady Diana zurück, kommt uns viel Positives in den Sinn. Ganz oben: ein wahnsinnig guter Kleidungsstil. Auch, wenn so manch einer wohl behaupten würde, zwei Jahrzehnte nach ihrem Tod hätten wir uns längst an ihren legendären Looks sattgesehen – die Prinzessin der Herzen liefert uns auch 2021 noch unangefochten die grösste royale Stilinspiration.