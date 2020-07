Maniküre vs. Sonnencreme: Da ist der Lack ab

Wo ist der Unterschied?

Heutzutage setzen wir meistens auf die chemische Variante. Sie lässt sich gut verteilen, wirkt augenblicklich und ist, einmal aufgetragen, unsichtbar. Sie wirkt, indem sie die Strahlen, die in die Haut eindringen, in Wärme umwandelt und sie so unschädlich macht. Die mineralische Variante blockt auf «physische» Art. Ihr wisst schon: Die Creme, die wir als Kinder in der Badi aufgetragen bekommen haben. Sie färbt den Körper weiss und ist nur schwer wieder zu entfernen. Sie lässt Sonne also gar nicht erst durch. Mittlerweile gibt es auch Produkte mit Nano-Partikeln, die sich besser verteilen lassen und nicht so sichtbar sind. Allerdings streitet die Wissenschaft noch darüber, ob die Teilchen möglicherweise klein genug sind, um in unsere Haut einzudringen und uns so gesundheitlich zuzusetzen.