Schlafen, speisen und spazieren in Como

Lopez Vintage

In Comos wohl hübschestem Gässchen, der Via Vitani, lockt ein Schaufenster in eine Parallelwelt aus funkelnden Schmuckstücken, Gläsern, Karaffen und Pailletten-besetzten Vintage-Kleidern. Wie ein unendliches Labyrinth in vergangene Jahrzehnte windet sich der kleine Tea Room mit der uralten Kaffeepresse in die unverputzten Gemäuer. Seit mehr als dreissig Jahren entführt MariaGrazia Lopez in eine opulente, filmreife Kulisse, in der man auch einen Tisch für ein romantisches Dinner reservieren kann. Wer dann direkt einen Vintage-Verlobungsring sucht, wechselt in den nicht minder magischen Schmuckladen nebenan.

instagram.com/mariagrazia_lopez