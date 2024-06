Mit dem Juni startet hoffentlich bald der Sommer, doch etwas Farbe in den bisher grauen Alltag bringt auch die Pride. Im Pride Month wird die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Themen und Bedürfnisse der LGBTQIA+ Community gelenkt. Für ihre Rechte kämpfen sie nicht nur mit vielfältigen Aktionen und politischen Reden, sondern ebenso mit einem farbenfrohen, glitzernden Demonstrationszug durch die Schweizer Städte. Im Jahre 1994 wurde in Zürich die erste Pride der Schweiz gefeiert. In diesem Jahr laden die Veranstalter mit dem Motto «Frei in jeder Beziehung» zum 30-jährigen Jubiläum ein. Wir haben euch fünf Tipps zusammengestellt, was bei einem Pride-Outfit auf keinen Fall fehlen darf.