Lange galt der Leopard als Klassiker am Muster-Himmel. Nun muss die flinke Raubkatze wohl oder übel in Deckung gehen und edlen Zebras Platz machen. Ihr Muster platziert sich vor allem auf Kleidern, die im Instagram-Universum gekonnt für Furore sorgen. Ein Modell sticht dabei besonders hervor: Das «The Gia»-Dress von Realisation Par hüllt sich derzeit um alles, was in der Fashion-Bubble Rang und Namen hat. Und da das Leben nicht immer schwarz-weiss ist, präsentiert sich «The Gia» in Schoggibraun.