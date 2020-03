Zebras scheuchen die Leoparden vom Muster-Thron

Lange galt der Leopard als Klassiker am Muster-Himmel. Nun muss die flinke Raubkatze wohl oder übel in Deckung gehen und den ästhetischen Zebras Platz machen. Deren schwarz-weisses Muster platziert sich gekonnt auf Taschen oder Schuhen und sorgt damit für freche Akzente. Das in der Wildnis eher gesellige Tier geht in der Modewelt lieber seinen eigenen Weg: Eine Handtasche mit Zebra-Print möchte das Rampenlicht nicht mit einer ebenso gemusterten Bluse teilen – da kommt wohl einfach die störrische und wilde Art des Zebras zum Vorschein. Beim Styling mit dem schwarz-weissen Muster gilt deshalb: Den Fokus auf ein Teil legen!