Auf diese It-Bag schwören Französinnen

Sobald die Temperaturen steigen, schiessen sie wieder wie Pilze aus dem Boden: Korbtaschen in allen Variationen. Der Sommertrend schlechthin hält sich nicht erst seit mehreren Jahren, sondern bereits seit Jahrzehnten hartnäckig und ist definitiv gekommen, um zu bleiben. Obwohl die Kunst des Taschenflechtens bis ins alte Ägypten zurückreicht, war es keine Geringere als Wahlfranzösin Jane Birkin, die die It-Tasche in den Sechzigern und Siebzigern populär machte. Indem die Aktrice und Sängerin ihre Korbtasche in Picknick-Manier auch abseits von Pärken und Gewässern spaziere führte, bewies sie wie immer Stilgefühl und fand unzählige Nachahmer*innen.