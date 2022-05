Tatsächlich gab es in den Frühling/Sommer-Kollektionen 2022 nichts anderes, das so oft über den Runway gelaufen wäre, wie Plateaus in den kreativsten Ausführungen. Und gepaart zum Hochzeitskleid (egal ob lang oder kurz) lässt es sich in den bequemen High-Heels ganz wunderbar die Nacht durchtanzen.