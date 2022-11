Von «Most Stylish Men» zu «Most Stylish People»

Die Liste hiess noch bis letztes Jahr «Most stylish Men» und zählte gar keine Frauen auf. 2021 stand in der britischen Ausgabe noch Lil Nas X (23) auf der Spitzenposition. In der amerikanischen Ausgabe war es für 2021 Tyler, The Creator. Dort wurde allerdings auch Kid Cudi (38) für seine Wahl eines Kleides auf dem roten Teppich gelistet. Höchste Zeit also die «Most Stylish Men» oder «Most Stylish Women» in einer Liste zu vermischen.