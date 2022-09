Zendaya gibt nicht nur auf dem roten Teppich den Ton an – wie zuletzt bei den Emmys –, sondern überzeugt auch mit ihren Streetstyles. Das jüngste Beispiel ist ein Outfit, dass sie bei einem Streifzug durch den New Yorker Stadtteil Soho spazieren führte: Ein blau-weiss gestreiftes Oversized-Hemd, das sie mit einem taillierten Blazer, Jeans und Booties kombinierte. Jaja, das klingt nicht wirklich spektakulär ... das müssen wir zugeben. Diese vier Teile haben nämlich auch wir im Schrank. Und tragen sie immer dann, wenn wir auf Nummer sicher gehen möchten. Trotzdem sind wir total von diesem Look geflasht.