Das Must-have des Sommers hängt in der Männerabteilung

Noch lang nicht ausgemustert

In der Badi mit passenden Shorts und Flip Flops, zum Lunch in Kombination mit Mules und klobigen Ohrringen oder auf dem Weg ins Büro zu Jupe und Loafern: Der Klassiker aus der Herrenabteilung kann so gut wie alles meistern. Sogar die Haut vor zu viel Sonne schützen. Steht nämlich die nächste Glacé-Runde an, kann das Schlangestehen schnell zur Zerfliessprobe werden. Mit dem Hemd als Überwurf bleiben wir aber immer schön cool.