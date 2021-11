Die beliebteste Jeans 2021 ist …

2021 ist das Jahr der ganz grossen Comebacks: ABBA singt wieder im Quartett, Thomas Gottschalk nagelt uns an einem Samstagabend noch einmal mit «Wetten, dass...» ans heimische Sofa und Britney Spears erlangt nach 13 Jahren Vormundschaft endlich wieder die Freiheit. Weil immer auch die Mode ein Teil der Popkultur ist, reisen die Trends seit Januar ebenso in der Zeit zurück. Nachdem uns lange die 90er faszinierten, liegt der Fokus aktuell auf der Jahrtausendwende: «Y2K» heisst das Motto. Der Begriff, den man bis dato mit dem Computer-Problem der Anfang 2000er verband, entwickelt sich 21 Jahre später zur Modebewegung. Egal ob Schmetterlingstops, Ed Hardy, Nietengürtel oder Micro-Mini, 2021 schaffte es kaum einen Trend an die Spitze, den wir nicht schon einmal zwei Jahrzehnte früher an Christina Aguilera, Paris Hilton oder eben Britney bestaunen konnten.