Zoë Kravitz trägt die Jeans der Stunde

Mit steifem Denim ist es ja so eine Sache. Optisch macht es ganz schön was her. Presst alles dahin, wo es hingehört, passt zu allem und hält wärmer als so manch anderer Stoff. Wäre da nur nicht das Problem des Tragekomforts. Der ist nämlich, sagen wir mal, eher bescheiden. Vor allem nach dem monatelangen Rumfläzen in gemütlichen Joggern oder flexiblen Leggings. Der Weg zurück in die Jeans ist kein einfacher. Sie drückt beim Sitzen in die Magengrube, spannt am Oberschenkel, ist unbequem im Schritt … Es sei denn, man ist clever und wählt den etwas anderen Schnitt.