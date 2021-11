Kendall und Katie lieben diese erschwinglichen Treter

Wenn 90s-Laufschuhe als Dad Sneaker gelten, dann sind chunky Loafer eindeutig Grandpa Shoes. Für die, die (noch) nicht wissen, was das ist: Es sind diese klobigen Altherren-Treter aus Leder. In schlankerer Version kennen sie wohl alle. Auch an Frauenfüssen schlendern die schlüpfrigen Slipper bei Übergangswetter gesellig durch die Strassen. Nun ist es inzwischen leider November und das Wetter, naja, hat sich eindeutig für Herbst entschieden. Ergo: draussen ist es feucht. Damit das Schuhinnere nicht gleich durchnässt, legen wir einige Millimeter an Sohle zu. So auch bei unseren heissgeliebten Loafern. Das machen wir solange, bis sie schliesslich den wuchtigen Modellen unserer Grossväter ähneln.