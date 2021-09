Und weil sie inneren Werte ja bekanntlich zählen ...

...wollen wir hier die Tatsache nicht vernachlässigen, dass so ein Gillet auch aus Stylinggründen richtig was wert ist. Während Jacke und Mantel das Darunter verschlucken, gibt eine Weste etwas preis. Beim Layering, dem virtuosen Schichten von Kleidungsstücken, kann man sich hier also so richtig austoben. Wer sagt, eine Weste wäre nur was für Pullis? So muss man mit der ärmellosen Variante nicht mal auf die Outerwear verzichten, alles geht! Nichts muss! Wir haben hier mal unsere liebsten Zwiebel-Varianten aufgelistet. Viel Spass beim Lagen checken!

Weste über Kleid