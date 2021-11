Beginnen wir mit Britney

Die amerikanische Sexualmoral beeinflusste die Karriere der Sängerin. 1998 wurde Spears (damals 17, heute 39) mit Baby One More Time berühmt. Davor wächst sie in einer Kleinstadt (Kentwood) auf, in einer protestantischen Mittelschicht-Familie. Währendem geht sie mit ihrer ehrgeizigen Mutter viel zu Talentwettbewerben. Mit dem Erfolg als Sängerin, 1998, kommt die Kritik. An ihrem weiblichem Sexualverhalten. Sie balanciert zwischen «Kein Sex vor der Ehe» und schwitzend, stöhnenden Performances vor der Kamera. Und sie trägt dazu auch noch bauchfrei! Die Sexyness ihrer Auftritte und Videos wird von Medien gegen ihre vermeintliche Keuschheit ausgespielt.