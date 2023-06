Beyoncé hatte eine Pause von ihrer Welt-Tournee eingelegt, um sich die Show in der französischen Hauptstadt anzusehen. Sie trug einen auffälligen goldenen Anzug. Zendaya kam in einem juwelenbesetzten, aufgeknöpften Hemd und einer Hose mit weitem Bein. Die schwangere Rihanna, deren Louis-Vuitton-Kampagne erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, erschien in einem Jeans-Jumpsuit im neuen Camouflage-Print. Auch ihr Partner trug einen Jeans-Look. Kim Kardashian präsentierte ein sportliches BH-Oberteil und Leggings, zu denen sie eine übergrosse, flauschige Bauchtasche und High Heels kombinierte. Jared Leto kam in einem langen weissen Mantel.