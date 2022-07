Ihr Babybauch zierte die amerikanische «Vogue», wurde auf Fashion Shows feierlich in Szene gesetzt und löste Debatten über Umstandsmode aus. Knapp zwei Monate ist es nun her, dass Rihanna ihr erstes Baby auf die Welt gebracht hat. Wie lange sie dem Rampenlicht den Rücken kehrt und Windeln gegen Mikrofon tauscht, ist noch nicht bekannt. Ein Konzert ihres Boyfriends A$AP Rocky am Wireless Festival in London liess sich die Sängerin aber nicht entgehen – und meldet sich so nun semi-offiziell zurück.