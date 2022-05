Man redet ja ständig alle von recyceln und davon, dass Klamotten nicht nur formschön sein, sondern auch ihre Funktion erfüllen sollen. Und wenn im Sommer das Thermometer fast platzt vor lauter Extremen, trägt man am besten so wenig wie möglich. Und wir wollen ausserdem so wenig wie möglich mit uns rumschleppen, weil man nun mal sehr schnell sehr erschöpft ist. Jetzt ruft natürlich die Badi tagein tagaus. Was einen dann durch den Alltag trägt, ist der Gedanke ans kühle Nass und das Glas Rosé hinterher. Ein Gedanke, der sich damit, dass man den Badeanzug immer drunter und anstelle eines Tops trägt, so schnell wie möglich in die Tat umsetzen lässt.