So verblüffend echt sieht Ana de Armas als Monroe aus

Der Hype um Hollywoods grösste Ikone könnte aktuell nicht grösser sein. Seit Skims-Gründerin Kim Kardashian Anfang Mai im Original-Glitzerkleid der Verstorbenen über den Met-Gala-Teppich lief, ist der Name Marilyn Monroe wieder in aller Munde. Am 23. September erwartet uns nun sogar ein Netflix-Film über die Legende. «Blonde», wie der Blockbuster heissen wird, wirft vor allem einen Blick hinter die Kulissen des Filmstars. Depressionen, Drogen, Gewalt – das wirkliche Leben der Amerikanerin stand stets im Kontrast zu der strahlenden, aufgeräumten Schönheit, die sie nach aussen mimte.